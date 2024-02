Lors d’une inter­view accordée à Olé avant son entrée en lice à Buenos Aires, Carlos Alcaraz n’a une nouvelle fois pas hésité à affirmer son inten­tion d’égaler un jour l’homme le plus titré de l’his­toire dans de nombreux domaines (comme les Grands Chelems, les Masters 1000 ou la place de numéro 1), Novak Djokovic. Même s’il sait que la concur­rence est rude actuel­le­ment avec le Serbe et Jannik Sinner, vain­queur de son premier Majeur à l’Open d’Australie.

« Évidemment, je continue de penser aux 24 titres en Grand Chelem de Nole, mais pour le moment, je pense que Djokovic et Sinner sont les joueurs à battre : ils sont à un niveau très élevé. Mais comme je suis un gars très ambi­tieux et que je veux toujours voir grand et que je rêve grand, évidem­ment les 24 titres de Djokovic sont un objectif à la fin de ma carrière. Attendons main­te­nant de voir où j’en arri­verai, car peut‐être que j’ar­ri­verai à 5, peut‐être que je resterai à 2. Cependant, c’est une chose à laquelle il est inévi­table de penser. Je suis très compé­titif et c’est aussi ce qui me pousse au plus haut niveau pour essayer d’être au même niveau que le Big3. La vérité est que je rêve grand », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2022 et de Wimbledon 2023.