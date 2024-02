Interrogé par le tournoi de Buenos Aires sur l’idée de changer une règle dans le tennis, Arthur Fils a donné une réponse plutôt surpre­nante et qui va surtout choquer les puristes.

« Si je devais changer une règle dans le tennis, ce serait surement celle de l’avan­tage, quelques fois je dois bien avouer que c’est long, avan­tage, égalité, avan­tage… On devrait arriver à égalité et jouer un point et clore le jeu. »