Interrogé par Olé avant de remporter son premier match de la saison contre Pedro Cachin au premier tour de l’ATP 250 de Buenos Aires (6−7, 6–1, 6–2), Stanislas Wawrinka a comparé les trois membres du Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic contre qui il affiche ces bilan respec­tifs : 3–23, 3–19 et 6–21.

« Je pense qu’ils ont un style de jeu diffé­rent. Rafa est gaucher, les matches sont très durs, très physiques. C’est diffi­cile physi­que­ment et menta­le­ment de jouer contre lui. Roger est un joueur plus rapide, qui vous met mal à l’aise sur le court, et Novak est le joueur parfait, de par sa façon de jouer. J’ai eu l’oc­ca­sion de les battre plusieurs fois, mais j’ai perdu de nombreuses fois contre eux trois. Mais pour moi, c’était toujours une oppor­tu­nité de jouer contre les meilleurs joueurs de l’his­toire du tennis. Même si j’ai perdu contre eux, c’était toujours un défi. C’est toujours quelque chose de spécial de jouer contre ces joueurs. »