Après sa magni­fique semaine à Marseille où il a remporté un cinquième titre sur le circuit prin­cipal en cinq finales, Ugo Humbert a évoqué pour L’Equipe ses points communs avec Jannik Sinner.

« Dans le physique, on se ressemble, tous les deux très longi­lignes. Je regarde beau­coup ce qu’il fait. Je regarde son atti­tude, il est très calme, très concentré, il reste dans sa bulle, très pro. Dans le jeu, c’est inté­res­sant car il arrive à prendre tôt, sans forcer. Il est toujours juste. Et il a énor­mé­ment progressé physi­que­ment. Il se déplace très bien, il ouvre beau­coup sa jambe, il est beau­coup en appuis ouverts, il ne perd jamais de temps. Ça me parle… J’ai aussi cette qualité de ne pas laisser de temps à mon adver­saire, que ce soit en coup droit ou en revers. »