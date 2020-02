Tenante du titre, Belinda Bencic a essuyé une élimination d’entrée assez inquiétante face à Anastasia Pavlyuchenkova (31e). Pourtant, la Suissesse avait réussi une entame de match de rêve en remportant les 19 premiers points du match. Malgré le gain du premier set 6-1, elle s’écroule totalement par la suite et finit par s’incliner 1-6, 6-1, 6-1. La Russe, elle, file au deuxième tour et elle affrontera Sorana Cirstea ou Anett Kontaveit. La quatrième mondiale, elle, devra se reprendre car son début d’année est assez poussif avec cinq petites victoires en cinq tournois.

.@NastiaPav comes back from a set down to defeat defending champion Bencic, 1-6, 6-1, 6-1 !#DDFTennis pic.twitter.com/ooWfYMJ4jp

— WTA (@WTA) February 18, 2020