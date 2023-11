Aryna a beau­coup critiqué et visi­ble­ment à juste titre la qualité des infra­struc­tures de Cancun. Après sa défaite face à Pégula, elle en a rajouté une couche.

« Eh bien, je pense que ce terrain lui convient parfai­te­ment. Le rebond est super faible. Je pense qu’elle se sent beau­coup plus à l’aise dans ces condi­tions. Sur ce terrain… c’est comme du cuir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Si tous ces rebonds vous aide­ront ou joue­ront contre vous. Je suppose qu’au­jourd’hui c’est le jour où ça n’a pas bien fonc­tionné pour moi. Mais c’est d’ac­cord. J’ai encore une chance de dépasser le groupe. J’essaie de rester fort et motivé (souriant) »