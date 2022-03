Faisant partie des joueuses sanc­tion­nées par la WTA à cause du fait que son pays, la Biélorussie, est un allié direct de la Russie, Victoria Azarenka a tenu à adresser un message de paix et d’amour lors de sa confé­rence de presse après ses débuts victo­rieux dans le désert californien.

« Les gens peuvent avoir des opinions diffé­rentes et je sais que beau­coup de choses peuvent être défor­mées, mais ce que je vois, c’est que si quelque chose manque dans ce monde, c’est de l’empathie et de la compas­sion. Nous sommes tous des êtres humains et nous devons prendre soin les uns des autres, c’est ça la vie. La base fonda­men­tale de l’hu­ma­nité ne doit pas être perdue dans un conflit, même au milieu d’un conflit comme celui‐ci, et si nous culti­vons ces préceptes, nous pouvons éviter des choses comme celle‐ci. La violence n’est justi­fiable en aucune circonstance. »