Battue ce jeudi au premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells malgré un set remporté face à la Tchèque Siniakova, Kim Clijsters court toujours après un premier succès depuis son retour sur le circuit en 2020 après huit ans d’absence.

Une absence volon­taire pour juste­ment s’oc­cuper de trois ses enfants : « Il y a des moments où mon fils me dit : ‘Maman, je veux que tu perdes demain pour que tu puisses rentrer à la maison’, ou bien il me dit : ‘Maman, nous t’avons encou­ragée quand nous t’avons vue à la télé­vi­sion, et nous voulons que tu gagnes’, et ça change ! Ma fille, Jada, s’y inté­resse. Elle est elle‐même une bonne joueuse de basket et elle aime la compé­ti­tion et elle est proba­ble­ment assez âgée pour voir le travail que je fais quand je suis à la maison et qu’elle me voit tout faire quand elle n’est pas là, ou le week‐end, elle me voit m’en­traîner et tout, nous nous entraî­nons ensemble parfois. Donc oui, elle sait le travail que je fais pour essayer de progresser à ce stade en tant que joueuse de tennis et donc pour elle, c’est un peu diffé­rent. Sa réac­tion est un peu diffé­rente de celle de mes deux plus jeunes. »