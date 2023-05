Lauréate du troi­sième titre de sa saison ce samedi sur le WTA 1000 de Madrid après une magni­fique victoire face à la numéro une mondiale, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, lors de sa confé­rence de presse d’après match, s’est réjouie pour son sport d’une telle affiche en finale entre les numéros une et deux mondiales.

« Le tennis féminin a besoin de ce genre de constance pour voir le numéro un et le numéro deux mondiaux s’af­fronter en finale. C’est plus agréable à regarder pour les fans et c’est plus intense. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas pour les autres joueuses. Si quel­qu’un arrive en finale, il est en bonne posi­tion, mais je pense que lorsque les gens voient ce genre de finales, ils ont envie d’as­sister à cette bataille. J’espère que nous pour­rons conti­nuer à faire ce que nous faisons cette saison. »