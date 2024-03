A Miami, Gaël Monfils, inter­rogé sur les qualité de sa femme n’a pas mis long­temps à trouver ses mots pour décrire celle qui a changé sa vie.

« C’est d’abord une excel­lente mère. C’est la première chose à faire. Les gens veulent faire passer le tennis en premier, mais je pense qu’elle est d’abord une grande mère. C’est le plus impor­tant pour moi, en tant que mari, car nous sommes un couple de joueurs de tennis, mais la vie est au‐delà de notre sport. C’est une excel­lente mère et, comme vous l’avez dit, elle a bien géré la situa­tion sur le court. Je suis surpris de voir à quel point elle est revenue, à quel point elle est forte menta­le­ment et physi­que­ment. C’est tout simple­ment incroyable »