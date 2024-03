Battue pour la deuxième fois de la saison, après l’Open d’Australie, par Caroline Garcia, ce dimanche au troi­sième tour du WTA 1000 de Miami, Naomi Osaka est apparue extrê­me­ment déçue en confé­rence de presse d’après match.

« C’est extrê­me­ment frus­trant, et il va me falloir beau­coup de temps pour digérer. Je sais que je suis assez dure avec moi‐même. Je pense avoir clai­re­ment joué mon meilleur match contre Elina (au tour précé­dent). Mais là, tout de suite, je ne pense pas de façon très posi­tive. Je voulais vrai­ment faire mieux ici. Cette défaite est très diffé­rente de celle à Indian Wells. Je pense que je dois être réaliste, ça fait huit mois que j’ai eu mon bébé. Je sais que j’ai habi­tuel­le­ment envie de jouer des quarts de finale, des demies, des finales, mais je vois chaque match disputé comme un progrès. Je suis déçue parce que je n’ai pas pu jouer plus de matchs devant les fans, mais je serai de retour l’année prochaine. »