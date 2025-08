C’est une constante chez les athlètes ukrai­niens depuis le 24 février 2022 et le début du conflit armé entre leur pays et la Russie : ils refusent caté­go­ri­que­ment de serrer la main de leurs homo­logues russes.

Un situa­tion à laquelle la joueuse née en Russie, Daria Kasatkina, n’est plus confrontée depuis qu’elle a décidé de se faire natu­ra­liser austra­lienne en avril dernier. Il faut dire qu’être homo­sexuelle et ouver­te­ment contre la guerre dans le pays dirigé par Vladimir Poutine en ce moment peut être perturbant.

Du coup, consciente de l’ef­fort et du courage de l’ac­tuelle 18e mondiale, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a donc logi­que­ment décidé de lui serrer la main après sa victoire ce jeudi au 3e tour du WTA 1000 de Montréal.

WHAT A MATCH 🤩@marta_kostyuk triumphs in a three‐set thriller against Kasatkina, winning 3–6, 6–3, 7–6(4)!#OBN25 pic.twitter.com/N1D7o6Qg7u