Au cours d’une récente inter­view accordée en marge de la Coupe du monde d’eSports à Riyad, Nick Kyrgios a fait quelques aveux inté­res­sant concer­nant son rapport aux jeux vidéos et à sa carrière de joueur de tennis professionnel.

« Ma passion était le basket‐ball et, ensuite, les jeux vidéos, et j’ai été projeté dans un sport comme le tennis où c’est très tranché. Au cours de ma carrière, on m’a reproché de ne pas passer assez de temps sur le court, et j’ai manqué des tour­nois et des entraî­ne­ments parce que je jouais aux jeux vidéos, tout simple­ment parce que j’ai­mais ça. Je suis très franc et direct et je ne corres­pon­dais pas vrai­ment au moule d’un joueur de tennis. J’ai vrai­ment eu du mal avec ça au début de ma carrière. Aujourd’hui, je l’ac­cepte et je suis heureux de pouvoir donner un spec­tacle. J’ai eu du mal à me faire à cette idée. J’ai eu du mal à m’in­té­grer, mais main­te­nant je l’ac­cepte. Je ne chan­gerai pour personne. »