Mirra Andreeva a beau être 5e joueuse mondiale, elle reste une jeune femme de 18 ans avec tout ce que cela comporte en termes de fragilité.

Touchée par son élimi­na­tion en quarts de finale de Roland‐Garros face à Loïs Boisson où elle s’était montrée inca­pable de gérer ses émotions, la Russe s’était ensuite inclinée deux fois en trois matchs avant de réaliser un beau parcours à Wimbledon (défaite en quarts de finale contre Bencic).

Mais force est de constater que la partie mentale reste en chan­tier au vue de sa pres­ta­tion au 3e tour du WTA 1000 de Montréal face à l’Américaine McCartney Kessler (32e), battue 7–6(5), 6–4. Un match au cours duquel la protégée de Conchita Martinez est encore apparue beau­coup trop frus­trée et nerveuse.

Through in 2 ✌️



McCartney Kessler defeats Andreeva 7–6(5), 6–4 to move into the Round of 16 !#OBN25 pic.twitter.com/shgYaSrGho