Récemment, les prestations de la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, lors du WTA 1000 de Montréal, ont beaucoup fait parler sur le circuit.
De nombreux médias et personnalités ont relevé son match contre sa compatriote Collins, au cours duquel elle a commis la bagatelle de 23 doubles fautes.
Rick Macci est revenu, lors d’une interview accordée à Tennis 365, sur les défaillances de l’Américaine dans son jeu :
« Pour consulter ou aider quelqu’un, évidemment, dès le départ, ce serait Coco Gauff. Je veux dire, il n’y a aucun doute, je pourrais inverser la tendance avec son deuxième service et son coup droit. Sans aucun doute, mais il faudrait le faire hors saison. En fin de compte, ils allaient prendre un peu de temps l’année dernière, ou l’année d’avant, quand il y avait beaucoup de temps pour faire une chirurgie reconstructive (sur le service), mais vous savez, quand on commence à gagner un peu, parfois ce petit obstacle ou ce défaut technique peut être un peu camouflé. »
Des propos que le célèbre coach américain conseille à Cori, et qui, selon lui, permettraient à la récente lauréate de Roland‐Garros d’atteindre un niveau encore plus élevé dans son jeu.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 17:15