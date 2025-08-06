Récemment, les pres­ta­tions de la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, lors du WTA 1000 de Montréal, ont beau­coup fait parler sur le circuit.

De nombreux médias et person­na­lités ont relevé son match contre sa compa­triote Collins, au cours duquel elle a commis la baga­telle de 23 doubles fautes.

Rick Macci est revenu, lors d’une inter­view accordée à Tennis 365, sur les défaillances de l’Américaine dans son jeu :

« Pour consulter ou aider quel­qu’un, évidem­ment, dès le départ, ce serait Coco Gauff. Je veux dire, il n’y a aucun doute, je pour­rais inverser la tendance avec son deuxième service et son coup droit. Sans aucun doute, mais il faudrait le faire hors saison. En fin de compte, ils allaient prendre un peu de temps l’année dernière, ou l’année d’avant, quand il y avait beau­coup de temps pour faire une chirurgie recons­truc­tive (sur le service), mais vous savez, quand on commence à gagner un peu, parfois ce petit obstacle ou ce défaut tech­nique peut être un peu camouflé. »

Des propos que le célèbre coach améri­cain conseille à Cori, et qui, selon lui, permet­traient à la récente lauréate de Roland‐Garros d’atteindre un niveau encore plus élevé dans son jeu.