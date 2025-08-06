Cette année, le tournoi de double mixte de l’US Open fait énor­mé­ment parler de lui, aussi bien chez les fans que chez les joueurs.

Le casting se dévoi­lant petit à petit, on apprend cette fois‐ci la forma­tion d’une paire qui risque de tenir tête à de nombreuses équipes lors de ce tournoi.

Former Olympics singles cham­pions, Belinda Bencic and Alexander Zverev, are part­ne­ring up in New York in hopes of taking home the Mixed Doubles title ! 🏆https://t.co/JHA7fnuwvx — US Open Tennis (@usopen) August 6, 2025

En effet, l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open vient d’an­noncer via son compte X qu’Alexander Zverev et Belinda Bencic feront équipe lors du double mixte 2025 de l’US Open.

Les deux joueurs avaient chacun remporté les Jeux olym­piques de Tokyo en simple, et ont décidé cette fois‐ci de s’associer en double.

Les meilleurs joueurs et joueuses mondiaux parti­cipent à ce tournoi, il n’est donc pas surpre­nant de voir l’Allemand à New York, à la fin de l’été, aux côtés de la Suissesse.