Cette année, le tournoi de double mixte de l’US Open fait énormément parler de lui, aussi bien chez les fans que chez les joueurs.
Le casting se dévoilant petit à petit, on apprend cette fois‐ci la formation d’une paire qui risque de tenir tête à de nombreuses équipes lors de ce tournoi.
En effet, l’organisation de l’US Open vient d’annoncer via son compte X qu’Alexander Zverev et Belinda Bencic feront équipe lors du double mixte 2025 de l’US Open.
Les deux joueurs avaient chacun remporté les Jeux olympiques de Tokyo en simple, et ont décidé cette fois‐ci de s’associer en double.
Les meilleurs joueurs et joueuses mondiaux participent à ce tournoi, il n’est donc pas surprenant de voir l’Allemand à New York, à la fin de l’été, aux côtés de la Suissesse.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 17:45