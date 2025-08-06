On sait tous que les tour­nois du Grand Chelem se tirent la bourre pour obtenir le titre de meilleur Grand Chelem.

Ce que l’on observe, c’est que l’US Open place la barre très haut en termes de prize money.

El US Open repar­tirá premios histó­ricos : 5 palos a los campeones en singles, U$110.000 solo por jugar el main draw, U$27.500 solo por pisar la qualy. Es un 20% más que en 2024 pic.twitter.com/7UjGtZWGaa — Danny Miche🎾 (@dannymiche) August 6, 2025

Le constat est sans précé­dent : 5 millions de dollars pour le gagnant et la gagnante du tournoi.

110 000 dollars pour une parti­ci­pa­tion au premier tour. Les chiffres sont mirobolants.

À titre de compa­raison, lors de l’édition précé­dente, le ou la vain­queur du tableau prin­cipal repar­tait avec 3,6 millions de dollars.

Une sacrée augmen­ta­tion que les joueuses et joueurs auront à cœur de remporter en décro­chant le fameux « sésame ».