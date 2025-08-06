AccueilUS OpenUn pactole record à l'US Open
On sait tous que les tour­nois du Grand Chelem se tirent la bourre pour obtenir le titre de meilleur Grand Chelem.

Ce que l’on observe, c’est que l’US Open place la barre très haut en termes de prize money.

Le constat est sans précé­dent : 5 millions de dollars pour le gagnant et la gagnante du tournoi.

110 000 dollars pour une parti­ci­pa­tion au premier tour. Les chiffres sont mirobolants.

À titre de compa­raison, lors de l’édition précé­dente, le ou la vain­queur du tableau prin­cipal repar­tait avec 3,6 millions de dollars.

Une sacrée augmen­ta­tion que les joueuses et joueurs auront à cœur de remporter en décro­chant le fameux « sésame ».

Publié le mercredi 6 août 2025 à 18:15

