On sait tous que les tournois du Grand Chelem se tirent la bourre pour obtenir le titre de meilleur Grand Chelem.
Ce que l’on observe, c’est que l’US Open place la barre très haut en termes de prize money.
Le constat est sans précédent : 5 millions de dollars pour le gagnant et la gagnante du tournoi.
110 000 dollars pour une participation au premier tour. Les chiffres sont mirobolants.
À titre de comparaison, lors de l’édition précédente, le ou la vainqueur du tableau principal repartait avec 3,6 millions de dollars.
Une sacrée augmentation que les joueuses et joueurs auront à cœur de remporter en décrochant le fameux « sésame ».
Publié le mercredi 6 août 2025 à 18:15