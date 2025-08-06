AccueilATPATP - CincinnatiInquiétude pour Jannik Sinner ?
ATP - Cincinnati

Inquiétude pour Jannik Sinner ?

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

88

Le retour du numéro un mondial à la compé­ti­tion devrait se faire lors du Master 1000 de Cincinnati, lui qui a été plutôt bien servi par le tirage au sort.

En revanche, certains obser­va­teurs ont constaté un petit chan­ge­ment dans ses habi­tudes lors d’un entraî­ne­ment. En effet, on voit l’Italien s’entraîner au service mais cette fois‐ci avec un manchon blanc sur l’intégralité de son bras droit.

Faut‐il s’inquiéter pour Jannik ? Réponse lors de son premier match, où il affron­tera le Tchèque Vit Kopriva, 80ᵉ joueur mondial, ou un qualifié.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 18:49

