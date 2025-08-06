Le retour du numéro un mondial à la compétition devrait se faire lors du Master 1000 de Cincinnati, lui qui a été plutôt bien servi par le tirage au sort.
En revanche, certains observateurs ont constaté un petit changement dans ses habitudes lors d’un entraînement. En effet, on voit l’Italien s’entraîner au service mais cette fois‐ci avec un manchon blanc sur l’intégralité de son bras droit.
Faut‐il s’inquiéter pour Jannik ? Réponse lors de son premier match, où il affrontera le Tchèque Vit Kopriva, 80ᵉ joueur mondial, ou un qualifié.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 18:49