C’est évidem­ment l’énorme sensa­tion de cette douzaine Canadienne. Victoria Mboko s’est quali­fiée cette nuit pour la finale du WTA 1000 de Montréal, en s’im­po­sant face à Elena Rybakina au terme d’une rude bataille (1−6, 7–5, 7–6(4)).

La joueuse de 18 ans continue son parcours de rêve et défiera Naomi Osaka en finale, pour glaner un magni­fique titre à domi­cile. Et juste­ment, la Canadienne a révélé dans son inter­view sur le court, juste après sa victoire, que le public avait été décisif pour elle.

« Tout peut arriver, vous savez. C’était un match très diffi­cile contre Elena. C’est une excel­lente joueuse. Je suis telle­ment fati­guée en ce moment. Je veux dire, malheu­reu­se­ment, je suis tombée pendant le match. Mais tout le monde m’a soutenue et m’a poussée jusqu’au bout. Mais sans vous, je ne pense pas que j’au­rais réussi à m’en sortir. »

« Did you believe you could win tonight ? »



« Anything is possible ! » 😅



Victoria Mboko has that winning mindset 🙂‍↕️

Avec une finale Mboko‐Osaka que personne n’au­rait prédit, il semble bien que tout soit possible !