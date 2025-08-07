C’est évidemment l’énorme sensation de cette douzaine Canadienne. Victoria Mboko s’est qualifiée cette nuit pour la finale du WTA 1000 de Montréal, en s’imposant face à Elena Rybakina au terme d’une rude bataille (1−6, 7–5, 7–6(4)).
La joueuse de 18 ans continue son parcours de rêve et défiera Naomi Osaka en finale, pour glaner un magnifique titre à domicile. Et justement, la Canadienne a révélé dans son interview sur le court, juste après sa victoire, que le public avait été décisif pour elle.
« Tout peut arriver, vous savez. C’était un match très difficile contre Elena. C’est une excellente joueuse. Je suis tellement fatiguée en ce moment. Je veux dire, malheureusement, je suis tombée pendant le match. Mais tout le monde m’a soutenue et m’a poussée jusqu’au bout. Mais sans vous, je ne pense pas que j’aurais réussi à m’en sortir. »
« Did you believe you could win tonight ? »— Tennis Channel (@TennisChannel) August 7, 2025
« Anything is possible ! » 😅
Victoria Mboko has that winning mindset 🙂↕️ pic.twitter.com/jMcV2OpliY
Avec une finale Mboko‐Osaka que personne n’aurait prédit, il semble bien que tout soit possible !
Publié le jeudi 7 août 2025 à 08:16