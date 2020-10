Sortie des qualifications, Coco Gauff s’est aussi sortie de son premier tour en deux sets à Ostrava. Le tournoi, en République Tchèque, se déroule à huis clos. La jeune américaine a réagi à ça avec un point de vue intéressant.

« Il faut s’encourager plus que d’habitude. Cela me ramène au moment où je jouais sur le circuit junior, sans grandes tribunes. Pour moi, le plus étrange est de jouer en indoor sans spectateurs. C’est beaucoup plus rare que de jouer sans spectateurs sur un terrain extérieur », a constaté la pépite du tennis américain.