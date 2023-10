Pour son premier match depuis son sacre à l’US Open, Cori Gauff s’est imposée au premier tour du WTA 1000 de Pékin contre la 20e joueuse mondiale Ekaterina Alexandrova, en deux sets : 7–5, 6–3, en 1h22 de jeu.

La numéro 3 mondiale apprécie pour le moment son séjour en Chine.

« Les fans ici sont vrai­ment passionnés. J’aime beau­coup la nour­ri­ture. J’aime beau­coup les nouilles. J’en ai mangé au petit‐déjeuner, au déjeuner et au dîner », a révélé la jeune améri­caine en riant lors de l’in­ter­view sur le court.

Coco Gauff after winning first match as a Grand Slam Champion in Beijing :



“The fans here are really passio­nate. I really like the food. I like noodles a lot. I’ve been eating it for break­fast, lunch, & dinner.” 😂🍜 pic.twitter.com/0pZbjUDfhG