Daniil Medvedev – Alexander Zverev est un véri­table clas­sique sur le circuit. Les deux hommes vont s’af­fronter pour la 17e fois mardi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Et pour la 5e fois déjà en 2023 après les tour­nois d’Indian Wells, Monte‐Carlo, Rome et Cincinnati !

« Il semble que nous devions nous affronter à chaque tournoi cette année. C’est la cinquième fois que nous nous rencon­trons. Chaque fois que nous nous affron­tons, c’est une bataille. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. Il joue très bien au tennis. J’espère que je serai à la hauteur », a déclaré l’Allemand suite à sa victoire contre Nicolas Jarry : 6–1, 6–7(5), 6–3, en 2h21 de jeu.

