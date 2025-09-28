Alors qu’elle sera opposée ce lundi à la 17e joueuse mondiale, Emma Navarro, pour une place en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin, deux jours après la plus belle victoire de sa carrière sur surface dur (6−3, 6–4 contre Samsonova), Loïs Boisson apprend tout juste à appréhender le rythme du circuit principal.
Interrogée par nos confrères de L’Équipe, la Française a fait part d’un certain enthousiasme concernant cette tournée asiatique, la toute première de sa jeune carrière.
« Pour l’instant je vis bien cette tournée, oui. Je suis en train de vivre mes premiers WTA 500, mes premiers 1000 (des catégories de tournoi où elle ne s’était jamais alignée avant la semaine passée) ; je découvre ces choses que je n’avais pas encore vécues avec beaucoup de recul et de plaisir, tout se passe bien. J’étais tout seule à Séoul la première semaine, ce que je n’aime pas forcément, mais je n’avais pas vraiment eu le choix. Mon nouvel entraîneur (l’Espagnol Carlos Martinez, qui va l’accompagner sur les quatre dernières étapes de la tournée) ne pouvait pas être dispo à ce moment‐là et il n’y avait pas d’intérêt à partir aussi loin avec quelqu’un d’autre, juste pour un tournoi. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 16:16