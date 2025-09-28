Alors qu’elle sera opposée ce lundi à la 17e joueuse mondiale, Emma Navarro, pour une place en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin, deux jours après la plus belle victoire de sa carrière sur surface dur (6−3, 6–4 contre Samsonova), Loïs Boisson apprend tout juste à appré­hender le rythme du circuit principal.

Interrogée par nos confrères de L’Équipe, la Française a fait part d’un certain enthou­siasme concer­nant cette tournée asia­tique, la toute première de sa jeune carrière.

« Pour l’ins­tant je vis bien cette tournée, oui. Je suis en train de vivre mes premiers WTA 500, mes premiers 1000 (des caté­go­ries de tournoi où elle ne s’était jamais alignée avant la semaine passée) ; je découvre ces choses que je n’avais pas encore vécues avec beau­coup de recul et de plaisir, tout se passe bien. J’étais tout seule à Séoul la première semaine, ce que je n’aime pas forcé­ment, mais je n’avais pas vrai­ment eu le choix. Mon nouvel entraî­neur (l’Espagnol Carlos Martinez, qui va l’ac­com­pa­gner sur les quatre dernières étapes de la tournée) ne pouvait pas être dispo à ce moment‐là et il n’y avait pas d’in­térêt à partir aussi loin avec quel­qu’un d’autre, juste pour un tournoi. »