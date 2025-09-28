Si certains comme Lorenzo Musetti ne semblent pas appré­cier parti­cu­liè­re­ment la Chine et ses fans, ce n’est pas du tout le cas de l’Américaine Coco Gauff, quali­fiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin après une grosse bataille face à Leylah Fernandez.

Lors de son passage en confé­rence de presse, la 3e mondiale a expliqué à quel point elle appré­ciait le soutien des Chinois et plus géné­ra­le­ment de ses fans.

« Oui, il y a certai­ne­ment des moments comme ça. Honnêtement, ici, chaque jour, je me réveille en étant très recon­nais­sante envers toutes les personnes qui m’ap­pré­cient (sourire). Je leur demande : ‘Pourquoi vous m’aimez ?’. Ils me répondent : ‘Nous aimons ta person­na­lité’. Pour moi, cela signifie beau­coup quand ils disent cela plutôt que de parler de mon tennis ou de ma façon de jouer. Cela me fait davan­tage consi­dérer comme une personne. Chaque jour, quand je me réveille ici, je ressens vrai­ment cette grati­tude. Maintenant, je veux emporter cela avec moi dans mes dépla­ce­ments. Je ne sais pas si je rece­vrai autant de cadeaux ailleurs dans le monde. J’espère que les fans occi­den­taux seront aussi gentils que les fans chinois avec leurs cadeaux, car j’adore les cadeaux. J’adore être gâtée. J’aime rece­voir des choses. C’est amusant. Oui, j’adore cet endroit. Et j’adore ma vie, c’est certain. »