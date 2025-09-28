Si certains comme Lorenzo Musetti ne semblent pas apprécier particulièrement la Chine et ses fans, ce n’est pas du tout le cas de l’Américaine Coco Gauff, qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin après une grosse bataille face à Leylah Fernandez.
Lors de son passage en conférence de presse, la 3e mondiale a expliqué à quel point elle appréciait le soutien des Chinois et plus généralement de ses fans.
« Oui, il y a certainement des moments comme ça. Honnêtement, ici, chaque jour, je me réveille en étant très reconnaissante envers toutes les personnes qui m’apprécient (sourire). Je leur demande : ‘Pourquoi vous m’aimez ?’. Ils me répondent : ‘Nous aimons ta personnalité’. Pour moi, cela signifie beaucoup quand ils disent cela plutôt que de parler de mon tennis ou de ma façon de jouer. Cela me fait davantage considérer comme une personne. Chaque jour, quand je me réveille ici, je ressens vraiment cette gratitude. Maintenant, je veux emporter cela avec moi dans mes déplacements. Je ne sais pas si je recevrai autant de cadeaux ailleurs dans le monde. J’espère que les fans occidentaux seront aussi gentils que les fans chinois avec leurs cadeaux, car j’adore les cadeaux. J’adore être gâtée. J’aime recevoir des choses. C’est amusant. Oui, j’adore cet endroit. Et j’adore ma vie, c’est certain. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 15:46