Les bles­sures au niveau du bras sont toujours très problé­ma­tiques pour les joueurs de tennis, quel que soit leur niveau.

Opérée du coude et absente du circuit depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon, Qinwen Zheng a fait son retour à la compé­ti­tion ce samedi, chez elle, sur le WTA 1000 de Pékin (victoire 6–3, 6–2 contre Arango). Un moment forcé­ment spécial pour l’ac­tuel 9e joueuse mondiale.

« La compé­ti­tion m’a manqué, mais heureu­se­ment, je prends à nouveau plaisir à jouer au tennis, surtout dans un stade comme celui‐ci. Ça a été diffi­cile, car ce qui me manquait le plus, c’était de riva­liser avec les autres joueuses. J’étais allongée dans mon lit après l’opé­ra­tion et je ne pensais qu’à une chose : être à l’US Open, mais je ne pouvais même pas bouger le bras. Maintenant, je suis heureuse et je retrouve les fans qui m’en­cou­ragent, ce que j’adore, et je ressens à nouveau l’adré­na­line et la pres­sion. Le processus de guérison d’une bles­sure au coude est très compliqué. Au début, tout allait très vite et très bien, mais quand il ne me restait plus que 20 %, je ne progres­sais tout simple­ment plus. J’ai parlé à mon équipe et ils m’ont dit qu’il n’y avait aucun risque à jouer, alors je suis venue pour voir ce qui se passe­rait, et pour l’ins­tant, ça se passe plutôt bien (sourire). »