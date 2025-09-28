Les blessures au niveau du bras sont toujours très problématiques pour les joueurs de tennis, quel que soit leur niveau.
Opérée du coude et absente du circuit depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon, Qinwen Zheng a fait son retour à la compétition ce samedi, chez elle, sur le WTA 1000 de Pékin (victoire 6–3, 6–2 contre Arango). Un moment forcément spécial pour l’actuel 9e joueuse mondiale.
« La compétition m’a manqué, mais heureusement, je prends à nouveau plaisir à jouer au tennis, surtout dans un stade comme celui‐ci. Ça a été difficile, car ce qui me manquait le plus, c’était de rivaliser avec les autres joueuses. J’étais allongée dans mon lit après l’opération et je ne pensais qu’à une chose : être à l’US Open, mais je ne pouvais même pas bouger le bras. Maintenant, je suis heureuse et je retrouve les fans qui m’encouragent, ce que j’adore, et je ressens à nouveau l’adrénaline et la pression. Le processus de guérison d’une blessure au coude est très compliqué. Au début, tout allait très vite et très bien, mais quand il ne me restait plus que 20 %, je ne progressais tout simplement plus. J’ai parlé à mon équipe et ils m’ont dit qu’il n’y avait aucun risque à jouer, alors je suis venue pour voir ce qui se passerait, et pour l’instant, ça se passe plutôt bien (sourire). »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 15:15