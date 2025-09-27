AccueilWTAWTA - PékinLoïs Boisson progresse de jour en jour : "C'est juste une question...
Loïs Boisson progresse de jour en jour : « C'est juste une ques­tion de temps, de prise d'ex­pé­rience. Je n'ai aucun doute par rapport à la surface »

Qualifiée pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin après une très belle victoire sur Samsonova, 21e mondiale, Loïs Boisson, opposée au prochain tour à Navarro (17e), s’est confiée auprès de L’Équipe sur sa progres­sion sur surface dur. 

Et la récente demi‐finaliste de Roland‐Garros est plutôt confiante.

Ce n’est pas une ques­tion que je me pose à l’en­traî­ne­ment, parce que j’ai déjà vu que j’avais le niveau dans ces occa­sions. Après, en match, en fait, je n’avais jamais joué sur dur exté­rieur, avant. Sur dur, je n’avais joué qu’in­door sur le circuit secon­daire, ce que je n’ai­mais pas trop, alors que le dur exté­rieur, j’aime bien. C’est juste une ques­tion de temps, de prise d’ex­pé­rience. Je n’ai aucun doute par rapport à la surface.

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 17:30

