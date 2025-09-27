Qualifiée pour le troisième tour du WTA 1000 de Pékin après une très belle victoire sur Samsonova, 21e mondiale, Loïs Boisson, opposée au prochain tour à Navarro (17e), s’est confiée auprès de L’Équipe sur sa progression sur surface dur.
Et la récente demi‐finaliste de Roland‐Garros est plutôt confiante.
Ce n’est pas une question que je me pose à l’entraînement, parce que j’ai déjà vu que j’avais le niveau dans ces occasions. Après, en match, en fait, je n’avais jamais joué sur dur extérieur, avant. Sur dur, je n’avais joué qu’indoor sur le circuit secondaire, ce que je n’aimais pas trop, alors que le dur extérieur, j’aime bien. C’est juste une question de temps, de prise d’expérience. Je n’ai aucun doute par rapport à la surface.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 17:30