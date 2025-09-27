AccueilATP"La rivalité entre Djokovic, Nadal et Federer me manque terriblement. Alcaraz et Sinner...
« La riva­lité entre Djokovic, Nadal et Federer me manque terri­ble­ment. Alcaraz et Sinner ne sont pas aussi inté­res­sants », estime l'an­cien 14e mondial, Jerzy Janowicz

Ancien 14e joueur mondial et retraité depuis 2022, le Polonais Jerzy Janowicz s’est récem­ment exprimé sur l’après Big 3 qu’il regrette terriblement.

« La riva­lité entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer me manque terri­ble­ment 
. Aujourd’hui, tout dans le tennis me paraît si ennuyeux ; tout le monde joue pareil. Je suis peut‐être un peu nostal­gique, mais c’étaient eux les plus inté­res­sants à suivre, plus que 
Jannik Sinner et Carlos Alcaraz , qui sont eux aussi très forts. »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 18:25

