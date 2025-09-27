Ancien 14e joueur mondial et retraité depuis 2022, le Polonais Jerzy Janowicz s’est récem­ment exprimé sur l’après Big 3 qu’il regrette terriblement.

« La riva­lité entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer me manque terri­ble­ment

. Aujourd’hui, tout dans le tennis me paraît si ennuyeux ; tout le monde joue pareil. Je suis peut‐être un peu nostal­gique, mais c’étaient eux les plus inté­res­sants à suivre, plus que

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz , qui sont eux aussi très forts. »