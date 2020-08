Simon Halep a toujours exprimé beaucoup d’inquiétude au sujet du Covid-19. Du coup, le fait que cette semaine à Prague soit un succès lui a permis de se rassurer : « C’est une grande joie pour moi de relever à nouveau un titre après tout ce que nous avons vécu. Je me suis senti très en sécurité à tout moment, les protocoles sont exigeants mais c’est le seul moyen de pouvoir rivaliser avec les garanties. Cela m’a permis de me sentir à l’aise sur le court. Je suis toujours motivée pour gagner de nombreux titres », a déclaré une Simona qui dans les prochaines heures le rendra officiel si elle joue l’US Open 2020. Pour moi, il est essentiel de me sentir en pleine forme pour montrer mon meilleur match, donc avoir autant de temps pour récupérer a été positif en ce sens » a expliqué la Roumaine.

Concernant la fameuse bulle, même si elle est nécessaire, cette situation a été assez pesante pour Simona : « Il est difficile d’être isolé pendant dix jours en allant de la piste à l’hôtel. Je me suis beaucoup ennuyée, mais cela s’est avéré être le moyen de s’assurer qu’il n’y a pas de cas et que vous pouvez rivaliser. Nous devons respecter les règles et faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité »