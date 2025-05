A l’issue de sa victoire en 3 sets face à Victoria Mboko (2−6, 6−2−6−1), la joueuse améri­caine s’est plainte de la qualité des courts à Rome. Ils ne permettent pas vrai­ment de mettre un jeu offensif en place.

« J’ai à peine eu le temps de m’en­traîner car je suis arrivée direc­te­ment de Madrid, mais le court est très lent. Lors du prochain match, je serai plus tendue et je me sentirai mieux, mais j’ai eu des problèmes aujourd’hui à cause de la vitesse de balle lente.

J’avais l’im­pres­sion qu’il était impos­sible de frapper un coup gagnant »