Descendue très bas au clas­se­ment, elle est 81ème, la joueuse grecque tente de revenir au plus haut niveau.

« Cela va paraître un peu arro­gant, mais beau­coup de joueuses ne veulent pas me jouer au premier tour. Cela va paraître un peu arro­gant, mais beau­coup de joueurs ne veulent pas me jouer au premier tour. Ce n’est pas seule­ment parce que j’ai passé les quali­fi­ca­tions, mais aussi parce que j’ai joué de bons matches et que je me sens bien dans mon jeu. C’est la même chose que de jouer Bianca Andreescu ou Naomi. Toutes deux ne sont pas têtes de série. Je me souviens quand j’étais dans le Top 5 et que j’ai joué contre Karolina Muchova au premier tour de Roland‐Garros. J’ai détesté ça, c’était horrible ! Maintenant, en passant par les quali­fi­ca­tions, je suis sûre que les filles ne veulent pas me jouer encore plus, surtout sur une surface où les matches comptent vraiment. »