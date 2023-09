Pour célé­brer sa belle victoire contre Sloane Stephens en huitièmes de finale du tournoi de San Diego, Caroline Garcia avait repris son fameux envol. Si l’on espé­rait la voir enfin enchaîner et reprendre confiance, après avoir perdu gros à Cincinnati et à l’US Open, la numéro 1 fran­çaise a fina­le­ment rechuté. Comme souvent en 2023.

En quarts de finale dans la nuit de jeudi à vendredi, elle s’est inclinée en deux sets secs (6−2, 6–3, en 1h08) contre Danielle Collins, tombeuse de Jelena Ostapenko au tour précédent.

On her home turf 🇺🇸



Danielle Collins is into the #SanDiegoOpen semi­fi­nals after defea­ting Garcia 6–2, 6–3. pic.twitter.com/oIFW5oCAV3