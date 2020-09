Alors qu’elle doit débuter ce lundi les Internationaux de Strasbourg face à Polona Hercog, Alizé Cornet a fait une sortie remarquée sur la présence du public sur les installations du tournoi. Selon elle, il y a trop de monde : « Je trouve qu’ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l’aise avec ça. Le fait qu’il y ait du public dans les tribunes n’est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans les allées avec nous. Ils demandent beaucoup de photos et d’autographes à toutes les joueuses et c’est dur de refuser. Je suis contente qu’il y ait du public mais je pense que ça pourrait être mieux séparé », a expliqué la Niçoise, dans des propos rapportés par Ouest France.

« C’est complètement paradoxal car nous, on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on prend tout le protocole hyper à la lettre, et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse et qui ne respectent pas du tout la distanciation sociale… il y a donc quelque chose qui cloche« , a ajouté une Alizé Cornet frustrée.

« Il n’y a pas de bulle chez nous » – Denis Naegelen

Le directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps à lui répondre : « Il n’y a pas de bulle chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit après des dizaines d’heures de réunion avec l’Agence régionale de santé, la Fédération française de tennis et les services de sécurité de la WTA« , a répondu l’Alsacien qui ne semble pas comprendre les reproches de la lauréate de l’édition 2013. Ambiance.