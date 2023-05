Lors de la confé­rence de presse ce vendredi matin, Denis Naegelen et Jérôme Fechter ont clai­re­ment affirmé que le tournoi était candidat pour monter d’un cran dans la hiérar­chie de la WTA.

Logiquement, le verdict devrait tomber pendant Roland‐Garros. Comme tous les médias seront présents, la WTA devrait profiter du moment pour annoncer le nouveau calen­drier lié à sa réforme.

« On est candidat, c’est la vérité, main­te­nant on attend la réponse sans savoir vrai­ment quand la WTA va offi­cia­liser les choses. Ce serait une formi­dable nouvelle pour le tennis féminin mais aussi pour les Internationaux de Strasbourg. Il faut quand même se rendre compte que le tournoi serait dans le Top 15 du circuit. Alors bien sûr, il faudrait changer des choses et encore grandir mais cela ne nous fait pas peur, on est prêt, on aime­rait relever ce formi­dable chal­lenge » explique Denis.

Difficile en effet de le contre­dire quand on voit le succès de cette édition 2023 que ce soit du côté busi­ness comme du côté public.