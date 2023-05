S’il a rassuré ses fans au sujet de sa condi­tion physique, Novak Djokovic a égale­ment évoqué l’ab­sence de Rafael Nadal en confé­rence de presse d’avant tournoi. Et sa réponse est tout sauf surprenante…

« Honnêtement, il ne me manquera pas dans le tableau (Sourire). Je n’aime pas plus que ça le voir dans le tableau de Roland‐Garros. En général, cela ne me réussit pas. Je l’ai battu deux fois, mais il a fallu que je laisse mes tripes sur le court. Je sais à quel point c’est diffi­cile de l’af­fronter, partout dans le monde et parti­cu­liè­re­ment ici. »