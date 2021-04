Comme nous l’avions récem­ment relayé, les Internationaux de Strasbourg sont en pleine négo­cia­tion avec la WTA pour décaler la date du tournoi initia­le­ment prévu du 15 au 22 mai.

Interrogé par France 3, le direc­teur du tournoi, Denis Naegelen, a un objectif très clair car il ne veut pas orga­niser un évène­ment qui sera défi­ci­taire comme en 2020 : « C’est sûr que la WTA nous incite à main­tenir la date initiale, pour que les joueuses fassent leur match et soient rému­né­rées, peu importe que ce soit à huis clos. Mais moi, je ne veux pas d’un huis clos, cela serait trop défi­ci­taire pour les IS », a expliqué Denis. « L’idéal pour nous serait que le tournoi se tienne une fois l’im­mu­nité collec­tive acquise, or on parle de juillet au plus tôt. » Même si en coulisses, on parle d’une piste pour orga­niser les IS au mois de septembre…