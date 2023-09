Elena Rybakina a été surprise au moment de décou­vrir qu’elle devrait jouer au premier tour du WTA 500 de Tokyo, en étant numéro 5 mondiale, alors que Maria Sakkari (6e) et Caroline Garcia (11e) ont elles béné­ficié d’un bye, leur permet­tant de commencer le tournoi en huitièmes de finale.

La WTA a récem­ment instauré une nouvelle règle permet­tant aux joueuses ayant performé la semaine d’avant (à Guadalajara pour Sakkari et Garcia) de récu­pérer avant d’en­trer en lice : il s’agit d’un « bye de performance ».

Sans doute contra­riée, Rybakina a décidé de déclarer forfait.

Elena Rybakina’s offi­cial state­ment. 🚨👇



« I’m really sorry to have to with­draw from Tokyo this year. I was really looking forward to playing the event and I love the city. I have to prio­ri­tise my health and fitness and need time to get to 100 per cent health. »



