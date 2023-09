Respectivement titrée et demi‐finaliste à Guadalajara, Maria Sakkari (6e) et Caroline Garcia (11e) ont béné­ficié d’un « bye de perfor­mance » au premier tour à Tokyo, leur permet­tant de commencer le tournoi direc­te­ment en huitièmes de finale. Au contraire d’Elena Rybakina, pour­tant 5e mondiale, et qui a donc décidé de déclarer forfait après avoir exprimé sa colère.

La numéro 1 fran­çaise, déjà quali­fiée pour les quarts de finale du WTA 500 japo­nais grâce à sa victoire contre la 28e mondiale Anhelina Kalinina (6−4, 6–3, en 1h32 de jeu), a donné son avis sur cette règle, permet­tant aux joueuses ayant performé dans un pays loin­tain la semaine précé­dent un tournoi de pouvoir récu­pérer avant d’entrer en lice.

« Le voyage entre le Mexique et le Japon est très long et compte tenu du déca­lage horaire, on perd deux jours. Je pense que cette règle est néces­saire car nous devons conti­nuer à jouer dans de telles circons­tances. Dans le passé, elle a égale­ment été adoptée à Pékin et à Wuhan. Nous savions à l’avance qu’il y aurait un bye de perfor­mance dans ce tournoi. Nous en avons été infor­mées et je pense que c’est impor­tant pour main­tenir notre rythme », a déclaré la 10e joueuse mondiale dans des propos rapportés par Sportskeeda.