En quête d’une victoire depuis son succès contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon le 10 juillet dernier (4 défaites 4 matchs depuis), Holger Rune a pris un peu de temps pour soigner son dos doulou­reux.

En confé­rence de presse avant son entrée en lice contre Felix Auger‐Aliassime sur le très relevé ATP 500 de Beijing, le numéro 4 mondial, actuel­le­ment 8e à la Race, a parlé de la pres­sion pour cette fin de saison.

« J’ai de bonnes chances de bien jouer ici à Pékin et à Shanghai, alors je peux me détendre un peu plus… Non, pas me détendre, mais ne pas être complè­te­ment stressé par ces tour­nois, par les points. On ne peut pas contrôler tout cela, on ne peut contrôler que son effort sur le court, son état d’es­prit et son inves­tis­se­ment. Je me concentre prin­ci­pa­le­ment sur le fait d’être à 100 %. »