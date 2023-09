Tête de série numéro 3 du très relevé ATP 500 de Pékin qui débute ce jeudi, Holger Rune, lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, est revenu sur ses derniers tour­nois compli­qués (quatre défaite en autant de matchs depuis son quart de finale à Wimbledon).

Le Danois a en effet expliqué qu’il souf­frait du dos et qu’il avait pris le temps pour soigner cette blessure.

« J’ai lutté contre une bles­sure au dos pendant un certain temps. Je l’ai fait soigner. J’ai joué de nombreux tour­nois en souf­frant beau­coup du dos, mais j’ai fini par me dire : ‘Bon, je dois m’ar­rêter pour soigner ma bles­sure et ne plus jouer de tour­nois tant que je ne serai pas à 100 %’. C’est aussi pour cela que je suis ici. Je suis prêt et enthou­siaste pour la suite. »