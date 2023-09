La WTA a récem­ment instauré une nouvelle règle permet­tant aux joueuses ayant performé la semaine précé­dent un tournoi de pouvoir récu­pérer avant d’entrer en lice : il s’agit d’un « bye de performance ».

Respectivement titrée et demi‐finaliste à Guadalajara, Maria Sakkari (6e) et Caroline Garcia (11e) en ont ainsi profité pour béné­fi­cier d’un bye au premier tour à Tokyo, leur permet­tant de commencer le tournoi direc­te­ment en huitièmes de finale. Au contraire d’Elena Rybakina, pour­tant 5e mondiale, et qui a donc décidé de déclarer forfait après avoir exprimé sa colère.

L’entraîneur de cette dernière, Stefano Vukov, a lui aussi chargé la WTA dans un long message posté dans sa story Instagram.

Elena Rybakina’s coach, Stefano Vukov, vents his frus­tra­tion about the perfor­mance byes in Tokyo :



“Just to make things clear, there is no expla­na­tion of what a perfor­mance bye is. What does this mean ? Do we add byes to help perfor­ming players ? Or do we take away ranking earned… pic.twitter.com/lWdMAqu6fS