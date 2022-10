Anastasia Gasanova, 154ème joueuse mondiale avait fait des révé­la­tions sur son passé en Ukraine et notam­ment elle expri­mait le fait de devoir caché ses origines Russes pour « survivre ».

« Nous avons été forcés de quitter l’Ukraine. Après le 2 mai 2014, il était impos­sible de porter des vête­ments de l’équipe natio­nale russe, car ils pouvaient vous abattre sans ména­ge­ment », a déclaré la joueuse russe.

Dayana Yastremka (99ème mondiale) a tenu à lui répondre car d’après elle, les propos de la Russe sont très éloi­gnés de la réalité…

« Dans ses posts, Gasanova a répété, appuyée par ses mots, l’une des justi­fi­ca­tions pour commencer l’in­va­sion. Elle a dit qu’elle aurait pu être abattue à Odesa pour avoir parlé russe. C’est un mensonge complet. Odesa est ma ville natale. J’ai vécu toute ma vie à Odesa. La grande majo­rité des gens ici parlent russe et personne n’a jamais eu de problèmes avec cela. C’est un mensonge complet et un non‐sens dit dans le but de justi­fier l’in­va­sion de la Russie », a déclaré l’Ukrainienne.

Espérons que les deux joueuses ne se croisent pas sur un tournoi WTA, l’ambiance pour­rait être un peu glaciale…