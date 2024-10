On le sait, Carlos est un fan absolu de Rafael Nadal.

Il a donc expliqué comment il a vécu ce qui pour­rait être fina­le­ment le dernier match de simple de l’Espagnol. Forcément, il y avait beau­coup d’émotions.

« La vérité est que j’ai regardé le match pendant que je m’échauf­fais. Cela a été émou­vant. Cela pour­rait proba­ble­ment être l’un des derniers matchs en simple joué par Rafa. Il l’a fait avec Djokovic, avec qui il a eu le plus de riva­lité tout au long de sa carrière. Je pense que ça a dû être spécial pour lui de jouer une dernière fois contre Novak. Personnellement, vous ne voulez jamais voir votre idole prendre sa retraite et regarder ses derniers matchs, la vérité est que c’est un peu doulou­reux. Mais la vérité est que je l’ai vu avec de bons yeux, avec tout l’es­poir de pouvoir profiter de ses derniers matchs, du plus de temps possible qu’il passe sur le terrain. Et ça a été un plaisir de le voir »