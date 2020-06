Les données obtenues grâce au système de réservation en ligne « Book a Court » ont montré une forte augmentation du nombre de personnes jouant au tennis en Australie, en mai 2020, par rapport à la même période l’an passé. C’est ce qu’a annoncé samedi Tennis Australia. Un nombre record de 32 234 réservations ont été effectuées dans tout le pays dans 235 sites de tennis en utilisant cette technologie rien que le mois dernier.

Le PDG de Tennis Australia, Craig Tiley, n’est pas surpris par cette augmentation : « L’augmentation des réservations que nous avons constatée dans tout le pays n’est pas accidentelle. La sécurité et la confiance ont été les facteurs les plus importants alors que les clubs et les entraîneurs de tout le pays se sont préparés pour le retour au tennis et l’équipe a fait un travail remarquable pour donner à chacun les informations et les protocoles de biosécurité dont il a besoin pour ramener les joueurs sur le terrain en toute sécurité. »