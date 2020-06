Battu par Dan Evans ce samedi en demi-finale de la « Battle of the Brits » (1-6, 6-3, 10-8), Andy Murray a pris la décision de ne pas disputer la petite finale pour la troisième place contre Cameron Norrie. Le Britannique a livré un match de haut niveau face à Dan Evans et son corps n’est certainement plus habitué à un tel effort puisqu’il souffre des tibias. L’ancien numéro 1 mondial souhaite sans doute ne prendre aucun risque avant le retour officiel du circuit prévu le 14 août.