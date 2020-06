Dan Evans affronte Kyle Edmund ce dimanche en finale du tournoi The Battle of the Brits. Hier, le numéro 1 britannique est venu à bout d’Andy Murray sur le score de 1-6, 6-3, 10-8. « C’est génial. Je suis extrêmement fier d’avoir été sur le terrain dans cet environnement, en demi-finale, on ne fait pas ça tous les jours, alors c’est génial d’arriver avec une victoire » , a déclaré Dan Evans à la suite de la rencontre.