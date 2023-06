Le joueur Américain y a été de son commen­taire sur les personnes qui ont critiqué la déci­sion de Venus Williams, qui rejoue sur le circuit à 43 ans, dans un come back un peu simi­laire à Andy Murray.

L’Américaine, après une défaite à ‘s‑Hertogenbosch en trois sets, a remporté un duel dantesque contre Camila Giorgi ce lundi en 3 heures et 17 minutes de jeu lors du premier tour du tournoi de Birmingham. Ce match, qui a été le 13e le plus long de l’année, a prouvé les capa­cités de l’Américaine à jouer au plus haut niveau.

Andy Roddick a donc pu s’ex­primer sur les personnes qui doutent du retour de ces grands joueurs au plus haut niveau. « Que tout le monde la ferme ! Ceux qui disent qu’elle ne devrait plus jouer doivent se taire. Venus Williams, comme Andy Murray, a gagné le droit de jouer autant qu’elle le désire. Ils ne font pas partie des plus grands de ce sport pour rien. Ils ne sont pas en compé­ti­tion avec leur propre ombre à ce stade. Ils sont en compé­ti­tion pour ces moments d’ac­com­plis­se­ment et nous l’avons vu avec Venus. Elle était soulagée et satis­faite d’elle‐même après ce match. A juste titre. »