La plupart des cham­pions de la petite balle jaune s’im­posent très tôt dans leur carrière. Les sœurs Williams, Björn Borg, Boris Becker, Rafael Nadal et John McEnroe sont des cas d’école. D’autres émergent plus sur le tard comme Stan Wawrinka, lauréat de son premier Grand Chelem à 28 ans, lors de l’Open d’Australie.

Jessica Pegula fait partie de cette seconde caté­gorie. L’Américaine s’est fait une place dans les sommets de la WTA en 2022, au même âge que le Suisse. Actuellement quatrième joueuse mondiale, la fina­liste sortante de l’US Open a encore quelques années au plus haut‐niveau, mais le moment de ranger la raquette approche.

Dans le podcast Tennis Insider Club animé par Caroline Garcia, elle précise que les Jeux 2028 de Los Angeles sont l’un des derniers objec­tifs de sa carrière.

« Je ne jouerai certai­ne­ment pas à 35 ans, c’est sûr. Je pense que c’est là que je devrai m’ar­rêter. Je pense que ce serait cool d’es­sayer de parti­ciper aux Jeux olym­piques, car ils auront lieu à Los Angeles dans quelques années. Mais trois ans, c’est long. Techniquement, je compte deux ans, parce qu’il faut se quali­fier, donc j’aurai proba­ble­ment une idée d’ici là si je suis sélec­tionné ou non. Donc on va dire deux ans, mais en réalité c’est trois ».