Opposé à Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Hamad Medjedovic s’est logi­que­ment incliné face au numéro deux mondial (6−4, 6–4).

Loin d’être ridi­cule en propo­sant une belle résis­tance au quin­tuple cham­pion en Grand Chelem, le Serbe quitte l’Ohio avec un peu de frus­tra­tion. Dans des propos relayés par Sportklub, le 72e joueur mondial estime pouvoir riva­liser avec Carlitos lors de leurs prochains affrontements.

« J’avais une grande envie de le battre, je pensais être dans un très bon rythme, mais je n’avais pas les mêmes sensa­tions que les jours précé­dents. J’étais un peu tendu, mais c’était une expé­rience agréable. Je suis déçu de mon service, c’est mon arme prin­ci­pale et je dois mieux l’uti­liser, surtout contre un adver­saire comme Alcaraz. Il n’y a pas grand‐chose à dire sur lui, c’est un joueur incroyable. J’imaginais les choses un peu diffé­rem­ment. C’est une expé­rience formi­dable pour moi, ça me motive énor­mé­ment à travailler et à progresser. Je pense pouvoir l’égaler, peut‐être dans des condi­tions légè­re­ment diffé­rentes. Il est incroya­ble­ment explosif. Je ne crois pas avoir affronté quel­qu’un avec une telle vitesse et un tel jeu défensif ».