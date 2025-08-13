Opposé à Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Hamad Medjedovic s’est logiquement incliné face au numéro deux mondial (6−4, 6–4).
Loin d’être ridicule en proposant une belle résistance au quintuple champion en Grand Chelem, le Serbe quitte l’Ohio avec un peu de frustration. Dans des propos relayés par Sportklub, le 72e joueur mondial estime pouvoir rivaliser avec Carlitos lors de leurs prochains affrontements.
« J’avais une grande envie de le battre, je pensais être dans un très bon rythme, mais je n’avais pas les mêmes sensations que les jours précédents. J’étais un peu tendu, mais c’était une expérience agréable. Je suis déçu de mon service, c’est mon arme principale et je dois mieux l’utiliser, surtout contre un adversaire comme Alcaraz. Il n’y a pas grand‐chose à dire sur lui, c’est un joueur incroyable. J’imaginais les choses un peu différemment. C’est une expérience formidable pour moi, ça me motive énormément à travailler et à progresser. Je pense pouvoir l’égaler, peut‐être dans des conditions légèrement différentes. Il est incroyablement explosif. Je ne crois pas avoir affronté quelqu’un avec une telle vitesse et un tel jeu défensif ».
Publié le mercredi 13 août 2025 à 15:45