Alors que Gaël Monfils s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington après une victoire auto­ri­taire sur Alexander Bublik, sa femme, Elina Svitolina, a elle aussi marqué les esprits dans la capi­tale améri­caine en terras­sant la Russe Daria Kasatkina (6−2, 6–2).

Qualifiée pour les quarts de finale, l’Ukrainienne, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a notam­ment été inter­rogée sur l’ab­sence de sa fille sur les derniers tour­nois, alors que celle‐ci est seule­ment âgée de 9 mois.

« Elle est à la maison. Nous voulons qu’elle reste à la maison pour des raisons de santé. La santé est la prio­rité n°1 pour nous. Nous savons à quel point il peut être fati­gant de voyager autant. Le tennis néces­site beau­coup de voyages, de vols et tout ce stress. Vous savez, vous ne dormez pas dans votre lit, vous êtes constam­ment en train de faire quelque chose et à diffé­rents endroits. Nous ne voulons donc pas la stresser dès le début. C’est sûr que c’est extrê­me­ment dur pour nous. Nous avons fait un Face Time ce (mercredi) matin et elle était super contente. Puis elle s’est mise à regarder derrière le télé­phone pour nous voir (sourire) et nous n’étions pas là. C’est vrai­ment triste pour nous mais nous devons mettre la prio­rité sur sa santé. »