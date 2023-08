18e joueur mondial du haut de ses 21 ans seule­ment, Lorenzo Musetti est sans conteste l’un des joueurs les plus élégants à observer sur un court de tennis. Et si certains entraî­neurs et obser­va­teurs ont tendance à insister sur le réalisme plutôt que l’es­thé­tisme, l’Italien préfère rester fidèle à soi‐même, quitte à mettre plus de temps à réaliser ses grands objectifs.

« Jamais je ne chan­gerai mon tennis et ma façon de jouer, c’est plus grati­fiant de rester fidèle à soi‐même et à ses rêves. Le plus impor­tant pour moi était de devenir profes­sionnel, main­te­nant c’est d’at­teindre le sommet du clas­se­ment et remporter un Grand Chelem. Je ne veux pas être diffé­rent de qui je suis. (…) Beaucoup de stress s’est accu­mulé au cours des deux dernières semaines, j’ai dû défendre la victoire à Hambourg et incons­ciem­ment je l’ai ressenti. Je voulais être sur le court, mais une petite nervo­sité est revenue. Mais ça ne s’est pas mal passé, je ramène à la maison une expé­rience de plus. »